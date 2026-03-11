Haberler

Albüm: Hürmüz Boğazı'nda Tayland Kargo Gemisine Saldırı: Mürettebattan 20 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir Tayland kargo gemisi saldırıya uğradı. Tayland Kraliyet Donanması, 20 mürettebatın kurtarıldığını, kayıp üç mürettebat için arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

BANGKOK, 11 Mart (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir Tayland kargo gemisi saldırıya uğradı.

Tayland Kraliyet Donanması'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre şu ana kadar gemiden 20 mürettebat kurtarılarak Umman'a götürüldü.

Yetkililer, kayıp üç mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Tayland Kraliyet Donanması, saldırının nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
