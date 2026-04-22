Hürmüz Boğazı'nda İkinci Gemiye Ateş Açıldı

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi, Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisinin ateş altına alındığını ve mürettebatın güvende olduğunu bildirdi. Olayın, daha önce IRGC'ye ait bir bot tarafından yapılan saldırının ardından gerçekleştiği belirtildi.

(ANKARA) - İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda ikinci bir geminin ateş altına alındığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, İran'ın yaklaşık 8 deniz mili batısında seyreden ve bölgeden çıkış yapan bir yük gemisine ateş açıldığı, geminin şu anda su üzerinde durduğu belirtildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği, mürettebatın ise "güvende olduğu ve hepsine ulaşıldığı" ifade edildi.

UKMTO, Hürmüz Boğazı çevresinde yüksek düzeyde hareketlilik gözlendiğini vurgulayarak, bölgede bulunan gemilere şüpheli faaliyetleri bildirme çağrısı yaptı.

Söz konusu gelişmenin, Umman'ın yaklaşık 15 deniz mili kuzeydoğusunda bir konteyner gemisine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait silahlı bir bot tarafından düzenlenen ve geminin köprü üstünde ağır hasara yol açan saldırının ardından yaşandığı kaydedildi.

İngiliz Kraliyet Donanması öncülüğünde faaliyet gösteren UKMTO, daha önce de İran Devrim Muhafızları'na ait bir silahlı botun, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir konteyner gemisine ateş açtığını, geminin köprü üstünde ağır hasar oluştuğunu, mürettebatın güvende olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
