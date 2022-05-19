"HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri gösteri uçuşu

"HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri ile gösteri uçuşu

Gösteriyi izlemeye gelenlerden detaylar ANKARA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Tesisleri'nde "HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi.