"HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri gösteri uçuşu
AA - Hakan Dündar - Güncel
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"HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri ile gösteri uçuşu Gösteriyi izlemeye gelenlerden detaylar ANKARA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Tesisleri'nde "HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi.
"HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri ile gösteri uçuşu
Gösteriyi izlemeye gelenlerden detaylar ANKARA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Tesisleri'nde "HÜRKUŞ" uçağı ve "ATAK" helikopteri ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi.
AA / Hakan Dündar - Güncel