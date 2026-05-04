Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Kuruoğlu: "Almadaki Marifetinizi Biliyoruz; Vermedeki Marifetinizi de Görmek İstiyoruz Sayın Mehmet Şimşek"

(ANKARA) - Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon oranlarına dikkati çekerek, "Enflasyon farkı bir kazanım değil, kaybın telafisidir. Bu nedenle, çalışanların alım gücünün korunması için refah payı talebimizi yineliyor; enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını da talep ediyoruz" dedi.

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, sosyal medya hesabından, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. "Almayı biliyorsunuz, vermeyi de gösterin" başlığıyla açıklama yapan Kuruoğlu, şunları kaydetti:

"TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 4,18 olarak gerçekleşirken, ENAG yüzde 5,07 oranını açıklamıştır. Yılın ilk dört ayında gerçekleşen yüzde 14,64'lük enflasyon, memur ve emeklilere Ocak ayında verilen yüzde 11'lik maaş artışını şimdiden eritmiş; kamu çalışanları ve emekliler alacaklı duruma geçmiştir."

Enflasyon farkı bir kazanım değil, kaybın telafisidir. Bu nedenle, çalışanların alım gücünün korunması için refah payı talebimizi yineliyor; enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını da talep ediyoruz. Ülkemizde yoksulluk sınırının 112 bin lirayı aştığı bir ortamda, bu sınırın altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emeklilerin hayatlarını idame ettirmesi mümkün değildir. Almadaki marifetinizi biliyoruz; vermedeki marifetinizi de görmek istiyoruz Sayın Mehmet Şimşek."

Kaynak: ANKA