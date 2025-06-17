Hunan'daki Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 9 Ölü
Çin'in Hunan eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 26 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.
???????Xinhua'nın haberine göre Çangdı şehrinin Linci ilçesinde, Shanzou Fireworks şirketine ait havai fişek fabrikasında dün gündüz saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kurtarma ekipleri şu ana dek fabrikada çalışan 9 işçinin cansız bedenine ulaşırken, 26 işçi ise patlamadan yaralı kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
2017 yılında kurulan fabrikada 150 işçinin çalıştığı, işçilerin çoğunun olay sırasında patlamanın etki alanı dışında bulunduğu kaydedilmişti.