Hunan'daki 300 Yıllık Kafur Ağacının Tedavi Süreci Başladı

CHANGSHA, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Hengshan ilçesine bağlı Xinyuan köyünde bulunan üç yüz yıllık bir kafur ağacı, son yıllarda zayıflama belirtileri göstermeye başladı.

Ağacın zayıflaması, 2021 yılında yakınlarda inşa edilen bir sel kontrol setinin kök sistemine baskı yapması ve su ile besin emilimini zorlaştırmasıyla başladı.

Eski ağaç koruma uzmanı Wu Lei, ağacın tedavisi için hazırladığı cerrahi müdahale planıyla bu dev ağacı eski sağlığına kavuşturmayı umuyor.

Mart ayında ilçe ormancılık bürosu tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları titiz bir incelemenin ardından onaylandı.

Eski ağaçlar, insan faaliyetleri ve yıldırım düşmesi veya böcek istilası gibi doğal faktörler nedeniyle güçsüzleşebiliyor. Hunan'daki ormancılık birimleri her yıl kayıtlı eski ağaçların sağlık durumunu kontrol ediyor. Basit vakalar yerel ekiplerce çözülürken, karmaşık ve ciddi durumlar Wu gibi eyalet uzmanlarına yönlendiriliyor.

Hunan eyaleti yaklaşık 240.000 kayıtlı eski ve önemli ağaca ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla eyalet genelinde 4.000 tehlike altındaki ağaç kurtarılırken, 30.000 zayıf ağaç canlandırıldı.