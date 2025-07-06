Hunan'da Tekne Kazası: 1 Kayıp, 28 Kurtarıldı

Hunan'da Tekne Kazası: 1 Kayıp, 28 Kurtarıldı
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Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 40 kişilik tekneden 29 kişi suya düştü. 28 kişi kurtarılırken birinin durumu kritik.

CHENZHOU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde cumartesi öğleden sonra meydana gelen tekne kazasında 1 kişi kaybolurken, 28 kişi kurtarıldı.

Zixing ilçesindeki Dongjiang Gölü'nde saat 16.30 sıralarında alabora olan 40 kişi kapasiteli teknedeki 29 kişi suya düştü.

Akşam saat 18.00'e kadar 28 kişi kurtarılırken, kurtarılanlardan birinin durumunun kritik olduğu ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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