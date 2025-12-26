Suriye'nin Humus ilinde bir camide meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Suriye'nin Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde patlama meydana geldi.
Cami içine daha önce yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel