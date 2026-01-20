İstanbul'da hükümlü ve tutuklu kadınlar ile dezavantajlı çocukları için işbirliği protokolü imzalandı

İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kamu kurumlarıyla, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü veya tutuklu kadınlar ve anne yanındaki dezavantajlı çocuklarının toplumsal yaşama kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Vakfın sosyal medyadan yapılan paylaşımında, imzalanan protokolle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu veya hükümlü bulunan kadınların, anne yanında kalan 0-6 yaş dezavantajlı çocukların ayni ve nakdi ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Kadınların sosyal hayata katılımlarını destekleyici eğitimlerin verileceği, çocukların psikososyal gelişimlerini destekleyici eğitim ve sosyalkültürel faaliyetlerinin yürütüleceği aktarılan açıklamada, protokol kapsamında, rehberlik ve uyum süreçlerinin güçlendirileceği, ceza infaz kurumu sonrasında toplumsal yaşama katılımlarının desteklenmesi ile aile bağlarının korunması ve güçlendirilmesinin sağlanacağı ifade edildi.