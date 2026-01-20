Haberler

İstanbul'da hükümlü ve tutuklu kadınlar ile dezavantajlı çocukları için işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliği ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü kadınlar ve 0-6 yaş arası dezavantajlı çocuklarının sosyal yaşama kazandırılması amacıyla bir protokol imzalandı.

İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kamu kurumlarıyla, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü veya tutuklu kadınlar ve anne yanındaki dezavantajlı çocuklarının toplumsal yaşama kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Vakfın sosyal medyadan yapılan paylaşımında, imzalanan protokolle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu veya hükümlü bulunan kadınların, anne yanında kalan 0-6 yaş dezavantajlı çocukların ayni ve nakdi ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Kadınların sosyal hayata katılımlarını destekleyici eğitimlerin verileceği, çocukların psikososyal gelişimlerini destekleyici eğitim ve sosyalkültürel faaliyetlerinin yürütüleceği aktarılan açıklamada, protokol kapsamında, rehberlik ve uyum süreçlerinin güçlendirileceği, ceza infaz kurumu sonrasında toplumsal yaşama katılımlarının desteklenmesi ile aile bağlarının korunması ve güçlendirilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü