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HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni eğitim öğretim yılını kutladı
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HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin, "Yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor; öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı, öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının ilim, ahlak ve erdem seviyemizin yükselmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

(ANKARA) - HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin, "Yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor; öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı, öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının ilim, ahlak ve erdem seviyemizin yükselmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin bir mesaj yayımlayarak şunları kaydetti:

"2026-2027 eğitim-öğretim yılının başta evlatlarımız olmak üzere fedakar öğretmenlerimize, kıymetli velilerimize ve tüm memleketimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Eğitim; aklı ilimle, kalbi irfanla ve şahsiyeti ahlakla inşa ederek erdemli nesiller yetiştirme meselesidir. Kendi medeniyet değerlerimize sahip çıkan bir maarif anlayışının ve buna uygun bir müfredatın yanı sıra ailelerimizin kırtasiye ve servis gibi ekonomik yüklerini hafifletmek suretiyle fırsat eşitliğini güçlendirmek, bu sürecin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor; öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı, öğretmenlerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının ilim, ahlak ve erdem seviyemizin yükselmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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