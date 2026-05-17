Diyarbakır'da 'madde bağımlılığına hayır' yürüyüşü düzenlendi

DİYARBAKIR'da Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hür Dava Partisi Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen 'Madde bağımlılığına hayır' yürüyüşü kapsamında partililer, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Ellerinde 'Özgür olmak istiyorsan bağımlı olma' ve 'Uyuşturucuya değil ailene bağlan' yazılı pankartlar taşıyan grup, Koşuyolu Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İl Başkanı Zeynel Abidin Gülsever, partililer ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yürüyüş boyunca uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sloganlar atan grup, gençlerin madde bağımlılığından korunması gerektiğine dikkat çekti.

Grup adına açıklamalarda bulunan Milletvekili Faruk Dinç, "Biz ilk günden beri köleliğe hayır dedik. Ruhlarımızı köleleştiren baronlara hayır dedik ve ismimize hür koyduk. Bağımlı olmayacağız ve hür olacağız. Bununla birlikte köleliği dayatan, gençliğimizi zehirleyen hem zehir baronlarına hem de zehirli düşüncelere karşı dimdik ayaktayız ve bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Diyarbakır'ın evlatları okuyacak, kendini geliştirecek, memleketine ve insanlığa faydalı olacak. Burası peygamberler şehridir. Burası Sahabeler şehridir. Bu çocuklarımızın çoğu manevi boşluktan dolayı çıkışı bu zehirde arıyorlar. Tüm gençlerimiz hür olana kadar, memleketimiz huzur ve güvene kavuşana kadar, Allah'ın izniyle bu zehir tacirlerine karşı mücadelemiz devam edecek diyorum" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

