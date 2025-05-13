HÜDA PAR İl Sekreteri'ni Öldüren Sanığa Müebbet ve 12 Yıl Hapis Cezası

ADANA'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanık Ali Sever, müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına 22 Temmuz 2023'te giren Ali Sever, HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i de yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Sever, tutuklandı.

Ali Sever'in 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanık Ali Sever duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katıldığı duruşmada, partililer de izleyici olarak yer aldı. Sanığın akıl sağlığının yerinde, cezai ehliyetinin de tam olduğunun belirtildiği raporların dava dosyasında bulunduğu kaydedildi.

'BENDEN İZİN ALDILAR MI'

Duruşmadaki savunmasında, hakkında suçlamaları kabul etmeyen sanık Sever, "İl binasının mülkiyeti bana aittir. Parti binası açmak için benden izin aldılar mı? Ben suçlu değilim. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Sever, duruşma salonunda bulunan eski il başkanı Salih Demir'e de hakaret etti.

Saldırıda yaralanan eski il başkanı Salih Demir ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Sever'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl, 'Nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan da 12 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.