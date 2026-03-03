Haberler

Hüda Par'dan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

(ANKARA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Çiftçi'ye nezaket ve misafirperverliği için teşekkür eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
