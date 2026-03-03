Hüda Par'dan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

(ANKARA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Çiftçi'ye nezaket ve misafirperverliği için teşekkür eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA