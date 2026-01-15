Hüda Par'lı Hüseyin İmir'den, Müslüman Kardeşler'in ABD Tarafından "Terör Listesine" Eklenmesine Tepki

(ANKARA) - HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, ABD'nin Müslüman Kardeşler hareketini terör listesine dahil etme kararına tepki gösterdi. İmir, "Bugün dünyada en büyük terör tehdidi; Gazze'de son iki yılda on binlerce masum insanı katleden siyonist işgal rejimidir. Bu terör örgütüne sınırsız silah, mühimmat ve siyasi koruma sağlayan, uluslararası hukuku hiçe sayan ABD'nin, kendisine yapılan saldırılara bile şiddetle mukabele etmeyenleri terörist olarak ilan etmesi trajikomiktir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı "ABD ve Amerikan çıkarları için risk oluşturdukları" gerekçesiyle Müslüman Kardeşler'i "yabancı terör örgütü" olarak belirledi. Karara tepki gösteren HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün dünyada en büyük terör tehdidi; Gazze'de son iki yılda on binlerce masum insanı katleden siyonist işgal rejimidir. Bu terör örgütüne sınırsız silah, mühimmat ve siyasi koruma sağlayan, uluslararası hukuku hiçe sayan ABD'nin, kendisine yapılan saldırılara bile şiddetle mukabele etmeyenleri terörist olarak ilan etmesi trajikomiktir. Ülkeleri doğal kaynakları ve jeopolitik çıkarları uğruna hedef alan bu aktörlerin 'terör' tanımı yapması, açık bir çifte standart örneğidir.

"Müslüman halkların meşru mücadelesinin kriminalize edilemeyeceğini ilan ediyoruz"

Bu noktada Müslüman halklara düşen görev; küresel haydutluğun talimatlarıyla hareket eden yöneticilerin söylem ve politikalarını sorgulamak, hakikati ayırt etmek, hukuk ve vicdan çerçevesinde bilinçli bir duruş sergilemektir. Ahlaki pusulasını kaybetmiş güçlerin yapıştırdığı etiketler, köklü İslami hareketlere bir leke getirmez.

İhvan-ı Müslimin, onlarca yıldır adaleti ve toplumsal dayanışmayı savunan, davet ve tebliğ çalışmaları ile ahlaklı bir toplum oluşturmaya çalışan köklü bir İslami harekettir. Terör yaftasıyla bu hakikatin üzerinin örtülmesi mümkün değildir. Bu vesileyle, söz konusu kararı alanları ve bu karara zemin hazırlayan tüm işbirlikçi rejimleri bir kez daha şiddetle kınıyor, Müslüman halkların meşru mücadelesinin kriminalize edilemeyeceğini ilan ediyoruz."