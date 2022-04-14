Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatçılarının tercihi Muhammet Öztürk

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu iki listeli seçime sahne oldu. 8 yıldır Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Muhammet Öztürk'ün hazırladığı mavi liste 49 oyla seçimi kazanırken, Ayhan Ömeroğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan adayı olduğu turuncu liste 44 oy aldı.

Divan Başkanı Ramazan Abay olurken, Divan Katipliğini ise Efe Beşe ve Didem Ertopçu üstlendi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde 2018-22 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Terci, Muhammet Öztürk'ün listesinde Denetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

Divan Başkanı Ramazan Abay, "Ayçiçek yağı başta olmak üzere bitkisel yağ ürünlerinin 09.03.2022 tarihi itibariyle ülkeden çıkışının kısıtlanmasıyla müşteri kaybediyoruz, limanlarda bekleyen konteynırlarımız var, demoraj ödüyorlar. Ülkenin çıkmazda olduğu bir dönemde ihracatçının önüne engel konmaya devam ediyor. İhracatçının önü açılsın." dedi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamumleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Muhammet Öztürk, yönetim kurullarında bitkisel yağ, haşhaş, çerez, un, hububat, bakliyat, şekerleme sektörlerinin temsil edildiği dengeli bir liste oluşturduklarını, şu anda ihracatına yasak getirilen ihraç ürünleri olduğunu, önümüzdeki dönem bu yasakların kaldırılması için çaba göstereceklerini dile getirdi. Öztürk, "İhraç ürünlerimizdeki yasakların kalkması ile birlikte günümüzde 770 milyon dolara gelen yıllık ihracatımızı görev süremiz sonunda 1 milyar doların üzerine çıkarma çabası içinde olacağız" diye konuştu.

2018-22 dönemi için seçilen geçmiş dönem başkanı Mustafa Terci, "Türkiye, 2021 yılında Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve mamulleri sektöründe özellikle ihracatta başarılı bir yılı geride bıraktı. 2020 yılında 7 milyar 292 milyon dolar olan ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 26'lık artışla 9 milyar 156 milyon dolara çıktı. 2022 yılının ilk çeyreğinde ihracattaki artışımız devam etti ve 10 milyar dolar sınırına geldi." diye konuştu.

Mustafa Terci, bitkisel yağ sektörünün domine ettiği Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılında 505 milyon dolar olan ihracatını, 2021 yılında yüzde 35 arttırarak 683 milyon dolara taşıdığını anlattı.

"2022 yılının ilk çeyreğinde ihracatımızdaki artışı devam ettirerek son 1 yıllık dönemdeki ihracatımızı 770 milyon dolara yükselttik. Yönetim Kurulumuzun görev yaptığı 4 yıllık dönemde Birliğimizin ihracatında yüzde 142'lik artış yakaladık ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en fazla artıran birlik olduk. Bu başarıya katkı koyan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 yılı sonunda da bu başarımızı sürdürebilmek en büyük temennimiz."

Birliğin 2021 yılındaki ihracatına en büyük katkıyı 385 milyon dolarlık tutarla bitkisel yağ ihracatçılarının yaptığını söyleyen Terci sözlerine şöyle devam etti:

"Küspeler ve Hayvansal Yem ihracatımız 74 milyon dolar, çikolata şekerleme ihracatımız 46 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatımız 41 milyon dolar ve gıda müstahzarları ise 33 milyon dolar ihracata tekabül etti. Yeni yönetimin de hep birlikte ihracatımızın artması, ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin işlemlerini kolaylaştırmaları, daha fazla kazanmaları ve katma değer yaratılması için çalışmalarını sürdüreceğine güvenim tam."

Muhammet Öztürk kimdir?

8 Ekim 1968 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Muhammet Öztürk, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1986 yılında profesyonel olarak iş hayatına atılan Muhammet Öztürk, 1996 yılında ALTERNATİF TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasını kurdu. Uzun yıllardır tarım ürünleri ihracatı yapan Muhammet Öztürk, 2008 yılında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'na girdi.

2014-22 yılları arasında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Öztürk, Torbalı Ticaret Odası'nda Meslek Komitesi Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

14 Nisan 2022 tarihinde yapılan Genel Kurulda Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Muhammet Öztürk, İngilizce biliyor.

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