Hubei Eyaleti Yaz Turizmi ile Göz Dolduruyor

ENSHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Enshi Tujia ve Miao Özerk İli, yaz turizminin gözde destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölge eşsiz karstik oluşumları, serin yayla iklimi ve zengin el değmemiş ormanları gibi ekolojik kaynaklarını turizm için etkin şekilde değerlendiriyor.

Yerel yönetim, yaz sezonunda kanyon ve mağara keşif turları, Qingjiang Nehri'nde rafting maceraları ve Tujia etnik grubunun geleneksel kültürünü yaşatmaya yönelik etkinlikler gibi çeşitli turistik faaliyetleri hayata geçiriyor.