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Hubei Eyaleti, İnsansı Robot Sektörünü Geliştiriyor

Hubei Eyaleti, İnsansı Robot Sektörünü Geliştiriyor
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Çin'in Hubei eyaleti, bilimsel ve teknolojik inovasyonları desteklemek amacıyla insansı robot sektörünü güçlendirmeye yönelik tanıtım ve eğitim çalışmalarını artırıyor. Eyalet, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle iş birliği yaparak araştırma ve uygulama senaryolarını keşfetmeyi hedefliyor.

WUHAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaleti, son yıllarda bilimsel ve teknolojik inovasyon konularına yönelik tanıtım ve eğitim çalışmalarını güçlendirerek insansı robot sektörünün gelişimini teşvik ediyor. Güçlü bilimsel araştırma kapasitesine ve endüstriyel temele sahip olan Hubei eyaleti, eyalette bulunan üniversiteyi, araştırma enstitüsünü ve işletmeyi insansı robotlara dair bilimsel araştırmalar yürütme ve uygulama senaryolarını keşfetme konusunda organize ediyor. Hubei eyaletindeki insansı robot sektöründe an itibarıyla birçok önemli işletme faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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