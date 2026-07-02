Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isim listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Sürelerini tamamlayıp listede adı olmayanlar 30 gün içinde HSK'ye başvurabilecek.
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu