HSK'dan 1042 adli yargı hakimi ve 60 idari yargı hakimi ataması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1042 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakimi adayının atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi. - ANKARA