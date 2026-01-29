Haberler

HSK'da atama kararı Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan atamalarla adli ve idari yargıda toplam 10 yeni hakim ve savcı atandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığından atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre adli yargıda 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı. İdari yargıda ise 3 hakim adayı çeşitli mahkeme üyeliklerine atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

