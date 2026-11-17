(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, AYM Başkanı Kadir Özkaya ile biraraya geldi. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kuloğlu, "Sayın Kadir Özkaya'nın Hakimler ve Savcılar Kurulumuza gerçekleştirdiği nazik ziyaretten büyük memnuniyet ve onur duyduk" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile biraraya geldi. Ziyarete ilişkin Kuloğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Görev süresinin sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirdiği veda ziyaretleri kapsamında, Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'nın Hakimler ve Savcılar Kurulumuza gerçekleştirdiği nazik ziyaretten büyük memnuniyet ve onur duyduk. Sayın Başkanımız, hakimlik mesleğinden Anayasa Mahkemesi Başkanlığına uzanan meslek hayatı boyunca hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine, adalet anlayışının gelişmesine ve yargı kültürümüzün zenginleşmesine önemli katkılar sunmuştur. Özellikle genç hukukçulara, hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik ufuk açıcı değerlendirmeleri, özgün tespit ve önerileriyle mesleki tecrübenin yanı sıra farklı düşünmenin, sorgulamanın ve sürekli gelişimin önemine dikkat çekmiştir.

Bu çerçevede; yargı mensupları ve yargı yöneticilerinin işlem ve kararlarında ölçülülüğü gözetmeleri, hukuka ve kanuna bağlılıktan ayrılmamaları, takdir yetkisinin kullanıldığı alanlarda ise vicdan ve hakkaniyeti esas almaları gerektiğine ilişkin vurgularını son derece kıymetli buluyoruz. Bu yaklaşımın, hukuka ve adalete adanmış bir meslek hayatının birikimini genç nesillere aktarma konusundaki hassasiyetinin önemli bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Sayın Başkanımıza nazik ziyaretleri, yargı teşkilatımıza sundukları kıymetli hizmetler ve hukuk dünyamıza kazandırdıkları değerli birikim dolayısıyla şükranlarımızı sunuyor; bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve esenlikler diliyoruz."

Kaynak: ANKA