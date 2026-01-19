Haberler

Özgür Özel'den Hrant Dink Mesajı: "Tüm Gerçekler Ortaya Çıkana, Tüm Sorumlular Yargılanan Kadar Unutturmayacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katledilişinin 19. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, cinayetin sorumlularının yargılanması için mücadele edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin 19'uncu yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink'i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Piyasalarda büyük deprem! Saatler içinde milyarlarca dolar silindi
Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü