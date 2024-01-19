Üye Girişi
Haberler

Hrant Dink için anma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Agos gazetesi kurucusu Hrant Dink'in ölümünün yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törende katılımcılar, Dink'in öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp mumlar yaktı. Dink'in arkadaşı Oya Baydar da konuşma yaptı.

Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi.

Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde toplananlar, Dink'in silahla ateş edilerek öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp mumlar yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler ile Agos gazetesi bırakıldı. Gazetenin olduğu binaya da üzerinde "Cinayet 17 yaşında" yazılı Hrant Dink'e ait bir fotoğraf asıldı.

Sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden bir konuşması dinletildi.

Balkonda konuşan arkadaşı Oya Baydar, özel bir insan olan Dink'in 17 yıl önce katledildiğini hatırlatarak, "Her yıl burada buluşuyoruz, 'Hepimiz Hrant'ız' diye bağırıyoruz. 17 yıldır her 19 Ocak'ta hepimizin içinde doğuyorsun. Selam seninle aynı değerleri paylaşanlara." dedi.

Dink'in ailesi, yakınları ile arkadaşlarının katıldığı törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de hazır bulundu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören dolayısıyla Şişli Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Oya Baydar Hrant Dink Şişli İnsan Hakları Medya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı? Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı eşi kim, sevgilisi kim? Alper Gezeravcı kimdir? 19 Ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, bu akşam kandil mi? 2024 dini günler takvimi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title