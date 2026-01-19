Haberler

Hrant Dink ölümünün 19'uncu yılında anıldı

Güncelleme:
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19'uncu ölüm yıldönümünde Sebat apartmanı önünde anma töreni ile yad edildi. Törende güvenlik önlemleri alındı ve Dink'in anısına karanfiller bırakıldı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 19'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle saldırıya uğradığı Sebat apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bugün öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi. Sebat apartmanının bulunduğu Halaskargazi Caddesi polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tören alanına girmek isteyenlere üst taraması yapıldı. Törende 'Buradayız Ahparig' yazılı pankart asılırken Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


