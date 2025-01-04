Horasan'da Tır Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen tır kazasında, park halindeki bir tıra arkadan çarpan diğer tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti.
Kenan A. idaresindeki 38 GG 143 plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolunun Horasan ilçesi girişinde, park halinde bulunan Mustafa E. yönetimindeki 46 VF 565 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mustafa E. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.