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Erzurum'da etkili olan sağanak yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti

Erzurum'da etkili olan sağanak yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti
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Erzurum'un Horasan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle Kars–Erzurum kara yolu başta olmak üzere yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Şahap Çakır
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