Hopa Kaymakamlığı SYDV Müdürü Tülin Lokumcu'nın Cenazesi Toprağa Verildi

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitiren Hopa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Tülin Lokumcu'nun cenazesi toprağa verildi.

Lokumcu (59) için Orta Hopa Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makaroğlu, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Halis İpek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, kaymakamlık personeli ile vatandaşlar katıldı.

Lokumcu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orta Hopa Mahallesi mezarlığına defnedildi.