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Hopa'da Balıkçılar Denizden Karaca Kurtardı

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Artvin'in Hopa ilçesinde, denize düşen bir karaca balıkçılar tarafından kurtarıldı. Yorulmuş haldeki karaca, kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Balıkçılar, denizde hayvanın kurtarılmasıyla ilgili ilginç bir anı yaşadıklarını ifade etti.

Hopalı balıkçılar bu kez denizden karaca yakaladı

Denize düşen Karacayı Hopalı balıkçılar kurtardı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde, denize düşerek açılan bir karaca balıkçılar tarafından fark edilerek tekne yardımıyla kurtarıldı. Yorulmuş halde bulunan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Esenkıyı mevkiinde meydana gelen olayda, denize düşen ve yüzerek akıntıyla açığa sürüklenen karacayı gören balıkçılar hızlıca harekete geçti. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya ulaşamayan ve yorgun düşen karacayı tekneye alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Karaca, kurtarıldıktan sonra yeniden köyün ormanlık alanına salındı.

Denizden palamut, istavrit yerine karaca tuttuk

Karacayı kurtaran balıkçılardan Bora Mutlu, olay anını şöyle anlattı: "sahilde oturuyorduk, bir anda denizde yüzen bir karaca gördük. Hemen tekneyi indirip yanına gittik. Çok hızlı yüzüyordu ama yorulmuştu. Tekneye aldık ve kıyıya çıkardık. Oldukça korkmuştu; sakinleşmesi için biraz sevdik. Sonra da doğal ortamına bıraktık. İlginç bir anı oldu; denizde palamut, istavrit beklerken bu sefer karaca tuttuk" dedi.

Diğer bir balıkçı Yavuz Selim Çapkınoğlu da, "Palamut beklerken karacayı fark ettik. Hemen teknelere koştuk, arkadaşlarla birlikte karacayı tekneye aldık ve daha sonra dağlık alana bıraktık. Bu hayvanlara zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen akıntıya kapılarak denize düşüyorlar, çıkma şansları olmuyor," diye konuştu.

Hopa'da Balıkçılar Denizden Karaca Kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - Güncel
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