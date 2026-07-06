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Hong Kong'daki havalimanında bagajları taşıyan araç, yolcuların bulunduğu taşıta çarptı

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Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda bagaj taşıyan bir aracın, yolcuları taşıyan araca çarpması sonucu en az 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer yaralı sayısının 7 olduğunu bildirdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki havalimanında bagajları taşıyan aracın, yolcuların bulunduğu taşıta çarpması sonucu en az 5 kişi yaralandı.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda kaza meydana geldi.

Polis sözcüsü, havalimanında uçakların park alanında bagajları taşıyan aracın, yolcu naklinde kullanılan taşıta hareket halindeyken çarptığını açıkladı.

Sözcü, taşıttaki yolculardan 5'inin hafif yaralandıklarını ve havalimanı yakınındaki hastaneye sevk edildiklerini belirtti.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri ise kazada 7 yolcunun yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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