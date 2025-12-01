Hong Kong'daki Yangında Kayıp 159 Kişiden 100'ü Takip Edilemiyor
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court'ta çıkan yangında şu ana kadar 146 kişi hayatını kaybederken, kayıp olduğu bildirilen 159 kişiden 100'ü eksik bilgi nedeniyle takip edilemiyor.
HONG KONG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court adlı sitede çarşamba öğleden sonra çıkan yangın sonrası kayıp olduğu bildirilen 159 kişinin güvende olduğu bildirildi.
Hong Kong Polis Teşkilatı Kayıp Soruşturma Birimi Sorumlusu Tsang Shuk-yin pazar günü düzenlediği basın toplantısında, saat 16.00 itibarıyla yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya, yaralıların sayısınınsa 79'a yükseldiğini söyledi.
An itibarıyla kayıp olduğu bildirilen 100 kişinin takibi mümkün olmayan kişiler kategorisine alındığını kaydeden Tsang, bu kişilerin, gerekli bilgilerinin eksik olması, Wang Fuk Court sitesinde ikamet etmemeleri ya da adreslerinin tam olarak belirtilmemesi nedeniyle söz konusu listeye alındığını belirtti.