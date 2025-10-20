Haberler

Hong Kong'da Kargo Uçağı Havalimanından Denize Düştü: 2 Ölü

Güncelleme:
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü. Kazada 2 yer personeli yaşamını yitirdi, mürettebat ise yara almadan kurtuldu. Hava güvenliği ile ilgili soruşturmalar başlatıldı.

HONG KONG, 20 Ekim (Xinhua) -- Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü. Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Ulaştırma ve Lojistik Bürosu olayla ilgili "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

Kaza, yerel saatle sabah 03.50 sularında Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan gelen UAE9788 sefer sayılı B744 kargo uçağı kuzeydeki piste iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.

Hong Kong polisi ve yerel basından edinilen bilgilere göre uçakta bulunan 4 kişilik mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, pistte uçakla çarpıştığından şüphelenilen bir yer hizmet aracında bulunan 2 yer personeli hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Lojistik Bürosu sözcüsü, hava güvenliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, sivil havacılık kaza soruşturma kurumunun kazanın nedenini ayrıntılı şekilde soruşturacağını belirtti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sivil Havacılık Dairesi ve Hong Kong Havalimanı Kurumu'nun havalimanının güvenli şekilde işletilmesi konusunda tam işbirliği içinde çalışacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
