Hong Kong'da Büyük Yangın: 128 Ölü, 200 Kayıp

HONG KONG, 28 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin güvenlik sekreteri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong Polis Teşkilatı'nın, Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court adlı sitede çarşamba öğleden sonra çıkan yangınla ilgili delil toplama ve soruşturma faaliyetlerini eksiksiz biçimde yürüteceğini belirterek, bu çalışmaların 3-4 hafta sürebileceğini söyledi.

Tang cuma günü düzenlenen basın toplantısında, "Wang Cheong House'un alt katlarındaki inşaat güvenlik filelerinden başlayan yangının köpük levhaları tutuşturup hızla diğer binalara yayıldığı düşünülüyor. Bu durum, camların kırılması, yangının aniden şiddetlenmesi ve iç mekanlara yayılmasına neden olarak, büyük çaplı eşzamanlı tutuşmanın felakete dönüşmesine yol açmış görünüyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle tutuşan bambu iskelelerden düşen parçaların iskelenin tamamının yanmasına neden olduğu düşünülüyor" dedi.

Tang, söndürme, kurtarma ve arama operasyonlarının cuma günü saat 10.18 itibarıyla tamamlandığını belirtti.

Yangında 128 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 kişidense hala haber alınamadığını kaydeden Tang, polisin olay yerinde yürüteceği soruşturmanın ardından daha fazla kişinin cansız bedenine ulaşılabileceğini ifade etti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin İtfaiye Hizmetleri Direktörü Andy Yeung Yan-kin, olay yerine toplam 391 itfaiye aracı, 185 ambulans ve 2.311 itfaiye ve ambulans personeli sevk edildiğini söyledi. Yetkili, 12 itfaiyecinin yaralandığını ve Sha Tin İtfaiye İstasyonu personeli olan Ho Wai-ho'nun görev başında hayatını kaybettiğini belirtti.

Hong Kong Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu cuma günü, yangının yaşandığı Wang Fuk Court adlı sitenin bakım çalışmalarını denetlemekle sorumlu bir mühendislik danışmanlık firmasının 2 yöneticisini gözaltına aldı.

Perşembe günü bakım projesiyle ilgili yolsuzluk şüphesini soruşturmak üzere bir görev gücü oluşturan komisyon cuma günü söz konusu firma yöneticilerini gözaltına aldı ve delil toplama çalışmaları yürüttü.