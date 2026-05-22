Hong Kong'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, şehrin kuzeyinde, Yau Tsim Mong ilçesine bağlı Jordan semtindeki apartman dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Apartmanın 13. katında, bölünerek kiraya verilmiş dairede çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralı kurtarıldı.

Hong Kong İtfaiye Hizmetleri Dairesi yetkilisi Tso Kwong-chi, itfaiye ekiplerinin yerel saatle 22.49'da yangın alarmının devreye girmesinin ardından bölgeye intikal ettiğini ve yangını yaklaşık 1 saat sonra söndürdüğünü belirtti.

9 küçük birime ayrılmış apartman dairesinin en iç bölümünde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 69 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaştı.

Yaşları 43 ile 78 arasındaki 2'si kadın 4 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Apartmanda yaşayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.