Hong Kong Özel İdari Bölgesi: Uluslararası Af Örgütü'nün Bölgemizdeki Gözaltı Yönetimine İlişkin Sözde Raporunu Kınıyoruz

HONG KONG, 19 Aralık (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Cezaevi Hizmetleri Departmanı Sözcüsü, Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı ve departmanın yürüttüğü meşru gözaltı yönetimini karalayan sözde araştırmayı güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Sözcü perşembe günü yaptığı açıklamada Hong Kong'daki gözaltındaki kişilerin durumuyla ilgili sözde araştırmanın gerçekleri çarpıttığını ve temelsiz olduğunu belirtti. Sözcü, gözetime yönelik mahkeme emrini ihlal ederek ulusal güvenliği tehlikeye atan eylem ve faaliyetlerde bulunmak üzere Hong Kong'dan firar eden Çin karşıtı kaçakların anlattığı çeşitli yalanlara dayanan araştırmanın, Cezaevi Hizmetleri Departmanı'nın yasalara uygun olarak yürüttüğü meşru gözaltı yönetimini karalamayı amaçladığını kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü'nün, insan haklarını koruma iddiası kisvesine bürünmüş Çin karşıtı bir örgüt olduğunu ifade eden sözcü, departmanın daha önce verdiği yazılı yanıta tam olarak yer verilmeyen örgütün sözde araştırmasında çarpık bir tablo çizilmeye çalışıldığını belirtti.

Sözcü, mahkumlara karşı gereksiz şekilde güç veya aşırı güç kullanan herhangi bir departman görevlisinin, disiplini ihlal etmiş olacağını ve bu gibi durumlarda ceza da alabileceğini vurguladı.

Cezaevi Hizmetleri Departmanı'nın gözaltındaki kişilerin haklarının korunmasını sağlamak üzere mekanizmalar oluşturduğunu ifade eden sözcü, gördükleri herhangi bir muamele nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını düşünen gözaltındaki kişilerin, departman içi ve departman dışı çeşitli kanallar aracılığıyla şikayette bulunabileceklerini söyledi.