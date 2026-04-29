Hollanda'nın milli günü Ankara'da kutlandı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Hollanda milli günü dolayısıyla "Kral Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Wijnands, Kral Günü'nü kutladığı konuşmasında, Hollanda ile Türkiye'nin güçlü ortaklığının uzun bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, ülkesinin Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olduğuna dikkati çekti.

İki ülkenin, hızla değişen dünyada barış ve güvenlik sorumluluğunu paylaşan NATO müttefikleri olduğunun altını çizen Wijnands, "Ülkem, Avrupa işbirliği çerçevesinde de birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Güvenlik, refah ve hukukun üstünlüğüne dayalı ortak bir geleceğe güçlü şekilde inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Wijnands, kasımda Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine ait yeni binanın açılışını yapacaklarını duyurarak, bu yapının ülkesinin "en sürdürülebilir" büyükelçilik binası olacağını söyledi.

Bu yaz Hollanda'nın Pekin Büyükelçisi olarak yeni görevine başlayacağı bilgisini paylaşan Wijnands, Türkiye'den ayrılmanın kendisi için zor olacağını ve Ankara'yı evi gibi gördüğünü kaydetti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun İstiklal Marşı ve Hollanda milli marşını çaldığı resepsiyon, yemek ikramıyla sona erdi.