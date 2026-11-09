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Hollanda Dışişleri Bakanı, Filistin devleti için çabalarını sürdüreceğini açıkladı

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Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, bağımsız Filistin devleti için çabalarını sürdüreceğini açıkladı. Bakan, Amsterdam'da 8 Kasım'da 200 binden fazla kişinin katıldığı "Kırmızı Çizgi" gösterisindeki endişelerin anlaşılır olduğunu belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, başkent Amsterdam'da düzenlenen dördüncü "Kırmızı Çizgi" gösterisine ilişkin, insanların Filistin toprakları ve İsrail'deki duruma dair endişelerinin ve hissettikleri çaresizliğin anlaşılır olduğunu belirterek hükümetin bağımsız bir Filistin devleti için çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

Berendsen, yaptığı açıklamada "Bugün binlerce Hollandalı, Filistin toprakları ve İsrail'deki durumdan büyük endişe duyduğunu bir kez daha gösterdi. Bu endişeler ve insanların bu durum karşısında hissettikleri çaresizlik anlaşılır." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Berendsen, "Orta Doğu'da istikrar, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve güvenli bir İsrail'in yanında yaşayabilir, demokratik ve bağımsız bir Filistin devleti için çaba göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amsterdam'da 8 Kasım'da düzenlenen gösteride, 200 binden fazla kişi hükümetin İsrail yanlısı politikasına tepki göstermek için dördüncü kez "Kırmızı Çizgi" yürüyüşü yapmıştı. Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti.

İdari başkent Lahey'de "Kırmızı Çizgi" sloganıyla 18 Mayıs 2025'te düzenlenen ilk gösteriye yaklaşık 100 bin, 15 Haziran 2025'teki ikinci gösteriye yaklaşık 150 bin kişi katılmıştı. Ekim 2025'te Amsterdam'da yapılan üçüncü gösteriye ise yaklaşık 250 bin kişi katılmıştı.

Hollanda hükümeti, işgal altındaki topraklarda kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını ve ticaretini de 22 Eylül'den itibaren yasaklamıştı. İsrail, bu yasağa tepki olarak Gazze'deki ateşkesi koordine eden ABD destekli merkezde görevli 2 Hollandalı yetkiliyi sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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