Hollanda'da Kuş Gribi Nedeniyle 120.000 Tavuk İtlaf Edilecek

LAHEY, 9 Kasım (Xinhua) -- Hollanda Tarım Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Friesland eyaletinde bulunan bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi virüsü tespit edilmesi üzerine yaklaşık 120.000 tavuğun itlaf edilmesini istedi.

Bakanlığın pazar günü yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Drogeham köyünde yer alan çiftlikteki tüm kuşların Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu tarafından itlaf edileceği belirtildi.

10 kilometre yarıçaplı alanda kümes hayvanları, yumurta, gübre ve kullanılmış saman malzemelerinin nakliyesi yasaklandı.

Açıklamada, enfekte çiftliğe 1 kilometre uzaklıktaki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi testleri yapılacağı ve 14 gün boyunca yoğun şekilde izleneceği, 3 kilometre içindeki diğer üç çiftliğin ise taramadan geçirileceği ifade edildi.

Salgın, Hollanda'nın 16 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ve ticari çiftliklerin kuşları kapalı alanda tutmasını, ticari olmayan kümes sahiplerinin ise yabani kuşlarla teması önleyici tedbirler almasını zorunlu kılan ulusal barınma emri uygulandığı bir dönemde ortaya çıktı.