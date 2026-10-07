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Hollanda'da Filistin'e destek için tren istasyonlarında oturma eylemleri yapıldı

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Hollanda'da Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam'daki tren istasyonlarında Filistin'e destek amacıyla oturma eylemleri yapıldı. Göstericiler İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının durdurulmasını isterken Hollanda hükümetine İsrail'e desteği nedeniyle tepki gösterdi.

Hollanda'da Utrecht, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere farklı kentlerdeki tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

Ülkede, Gazze'ye yönelik saldırıların 3. yılında İsrail'in işgali altındaki topraklarda yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için farklı şehirlerde gösteriler yapıldı.

Utrecht'teki tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonların sona erdirilmesini talep ederken, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Konuşmalarda, soykırımın 3 yıldır devam ettiğine ve uluslararası hukukun işlemediğine vurgu yapıldı.

Ellerinde "Soykırımı durdur", "Hollanda'nın suç ortaklığına son ver, şimdi adalet", "Özgür Filistin" ve "Gazze'yi şimdi kurtar, Gazze'yi öldürmeyi durdur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Soykırımı durdur" ve "İsrail terörist" sloganları attı.

Göstericiler, oturma eyleminin ardından şehir merkezinde ve Hoog Catharijn AVM'nin içinde yürüyüş yaptıktan sonra eylemi sonlandırdı.

Utrecht'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerindeki tren istasyonlarında da eş zamanlı oturma eylemleri yapıldı.

Filistin'e Destek Haftası kapsamında ülkedeki eylemlerin perşembe akşamı da devam etmesi ve farklı kentlerde ve tren istasyonlarında oturma eylemleri ile yürüyüşler düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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