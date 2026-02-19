Hollanda polisi tatil köyünde yaşayan yaşlı çiftin ölümünü araştırıyor

Hollanda'da, belediye tarafından kaldıkları geçici tatil yerindeki ikamet süresini aştıkları için ceza kesilen 80 yaşın üstündeki Alman çiftin ölümü araştırılıyor.

Hollanda polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Posterholt bölgesinde iki ceset bulunduğunu bildirdi.

Bu kişilerin ölüm nedenlerinin ve kimliklerinin araştırıldığı belirtilen paylaşımda, çiftin ölümünün adli vaka olarak değerlendirilmediğine işaret edildi.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde durumun intihar olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Haberde, tatil köyündeki parkta bulunan havuzda tespit edilen cesetlerin 80 yaşın üstündeki Alman çifte ait olduğu kaydedildi.

Çiftin geçici ikamet yeri olan tatil köylerinde kalmayı tercih ettiği aktarılan haberde, söz konusu tatil yerlerinde kural olarak en fazla 6 ay ikamet edilebilmesine rağmen yıllarca burada kalmaları nedeniyle çifte 30 bin avro para cezası kesildiği belirtildi.

Haberde, değerlendirmelerine yer verilen Roerdalen Belediye Başkanı Jeffrey van Agtmaal, yıllarca yasa dışı ikamet etmelerinin ardından tatil köyünü terk etmeleri gerektiğinin çifte bildirildiğini ve bu kapsamda çift için belediye tarafından sağlanan destek programının uygulanması için görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Haberde, Van Agtmaal'ın, çiftin olası intiharı ile belediyenin ikamet kurallarına ilişkin katı politikası arasında bağlantı olup olmadığının asla bilinemeyeceğine dair ifadeleri yer aldı.

Tatil köylerinde kalıcı ikamete sıkı denetim

Haberlere göre, Hollanda'nın Roerdalen Belediyesinde çok fazla tatil köyü bulunurken belediye bu tatil yerlerinde kalıcı ikamet edilmesine karşı sıkı önlemler alıyor ve denetleme için ilave görevlendirmeler yapıyor.

Bir tatil köyünde ikamet kaydı yaptıran kişi en fazla 6 ay buralarda kalabiliyor ve konut bulamadıkları durumda belediye tarafından "destek programı" uygulanıyor ancak aynı zamanda 30 bin avro para cezası da kesiliyor.

Hollanda'da yeterli sayıda sosyal konut bulunmaması, konut üretim hızının düşük ve kiraların yüksek olması nedeniyle insanlar geçici ikamet yeri olan tatil köylerinde kalarak bu soruna çözüm ararken belediyeler ise bu yerlerin kalıcı ikamet olarak kullanılmaması için denetimler yapıyor.