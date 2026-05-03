Hocalar Bulkaz Dağı Yaylasına kar yağdı

? Hocalar ilçesinin en yüksek noktalarından biri olan Bulkaz Dağı Yaylası'na kar yağdı.

Yaylada hayvanlarını otlatan bir çoban kar yağışını çekti.

Hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Görüntüde çiçek açan bahar bitkilerinin ve otlakların hızla kar altında kaldığı görüldü.