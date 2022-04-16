Hizmet-İş Sendikasından İdlib'e insani yardım

ANKARA (AA) - Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanlığı, İdlib'e bir tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Toplanan yardımları İHH Ankara Şubesi iş birliğiyle İdlib'de yaşayanlara götürecek tır için Yapracık TOKİ Konutları'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Hizmet-İş Sendikası ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin de katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, İdlib'in, insanların kendi toprağında esareti yaşadığı bir bölge olduğunu belirterek hazırlanan yardımlarla bölge halkına yardım etmek istediklerini anlattı.

İHH Ankara Şube Başkanı Şahin de savaşın 12'nci yılına girdiği Suriye'de ağır bir mağduriyet yaşandığını, Türkiye'nin ve Türk halkının bu duruma kayıtsız kalmadan her zaman yardım elini uzattığını söyledi.

Konuşmaların ardından tır, toplanan yardımları ulaştırmak üzere İdlib'e doğru yola çıktı.