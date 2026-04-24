Hizbullah ve İsrail, Lübnan'da Karşılıklı Ateşkes İhlali Suçlamalarında Bulundu

(ANKARA) - Hizbullah, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ve karşılık olarak İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendiğini bildirirken; İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan fırlatılan roketlerin engellendiğini ve İsrail'in kuzeyindeki Shtula bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

IDF, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada " Lübnan'dan yapılan atışların ardından Shtula'da sirenler çaldı. IDF roketleri engelledi ve kullanılan fırlatıcıyı, ayrıca ateşe hazır durumdaki bir diğer fırlatıcıyı vurdu" ifadelerine yer verdi. Hizbullah İsrail'in kuzeyine yönelik saldırısının, Tel Aviv tarafından ateşkesin ihlal edilmesine karşılık olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı bir açıklamada, IDF'nin de Lübnan'ın güneyindeki Kherbet Selem ve Touline bölgelerinde Hizbullah'a ait askerlerin olduğu ileri sürülen yapıları vurduğunu belirtti. Öte yandan Lübnan medyası, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur kentinde sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Taraflar arasında ateşkesin ihlaline ilişkin karşılıklı suçlamalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde İsrail ve Lübnan aarasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurdu. İran'ın, ABD ve İsrail ile savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler kapsamında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını da şart koştuğu biliniyor.

Lübnan: Ateşkes hükümetin talebiyle uzatıldı

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, İngiltere merkezli BBC'ye verdiği demeçte; ateşkesin üç hafta uzatılmasının hükümetin talebiyle gerçekleştiğini belirterek, Beyrut'un İsrail saldırılarının durdurulmasını öncelik olarak gördüğünü söyledi.

Morcos, hükümetin İran destekli Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan ordusunun ülke genelinde kontrolü sağlaması yönünde "önemli adımlar" atmaya hazır olduğunu ifade etti. Ateşkes kapsamında Beyrut yönetiminin, Hizbullah ve diğer silahlı grupların İsrail'e yönelik saldırılarını engellemek için "somut adımlar" atması gerekiyor.

Morcos, hükümetin halihazırda Lübnan ordusunu konuşlandırmak ve güçlendirmek için adımlar attığını, ancak İsrail'in "işgali" ve saldırılarının bu süreci sekteye uğrattığını belirtti. "Lübnan ordusunu yeniden sınırlara konuşlandırmak için bu önemli adımları atmaya hazırız" diyen Morcos, ilerleme için İsrail güçlerinin çekilmesi gerektiğini vurguladı.

