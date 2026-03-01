Haberler

Hizbullah ve Hamas, Hamaney'in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Hizbullah ve Hamas, ABD-İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hamaney’in ölümünü büyük bir kayıp olarak nitelendirirken, Hamas da İran yönetimi ve halkına baş sağlığı diledi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

