Hizbullah: Ateşkes İhlaline Karşılık İsrail'e Roket Saldırısı Düzenledik

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket saldırılarının, İsrail'in ateşkes ihlallerine yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. İsrail, ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor.

BEYRUT, 9 Nisan (Xinhua) -- Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Örgüt perşembe günü yaptığı açıklamada, saldırıların İsrail'in "ateşkes ihlallerine" yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail, ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşmasının ardından Lübnan'ı bombalamayı sürdürdü. İsrail ve ABD, Lübnan'ın ateşkes kapsamına girmediğini savunuyor.

Kaynak: Xinhua
