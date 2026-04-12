Hizbullah, Suriye'de yakalanan hücreyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti

Hizbullah, Suriye'de bir dini şahsiyete yönelik saldırı hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı açıklanan hücreyle bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Suriye İçişleri Bakanlığının, "Hizbullah'ın bir dini kişiliğe suikast planlayan bir hücreyle bağlantılı olduğu" yönündeki açıklamalarının "asılsız" olduğu belirtildi.

Hizbullah, Suriye'de herhangi bir faaliyetinin, bağlantısının ya da varlığının bulunmadığını savundu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, dün başkent Şam'da bir dini şahsiyete yönelik planlanan saldırı girişiminin engellendiğini ve Hizbullah bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.