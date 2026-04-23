Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerini insansız hava araçlarıyla hedef aldık

Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesinde İsrail askerlerini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.00 ve 10.00'da Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesinde İsrail askerlerinin İHA'yla hedef alındığı belirtildi.

Güneydeki Mecdel Zun beldesinde ise 10.30'da İsrail ordusuna ait bir keşif İHA'sının düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
