Haberler

Hizbullah, İsrail ordusu ve askeri noktalarına yönelik saldırılarını sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki ve İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde 50'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda İsrail askerleri çeşitli silahlarla hedef alındı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgeleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail hedeflerine 50'den fazla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Yarun, Alma eş-Şaab, Nakura, Ayta eş-Şaab Kavzeh, Marun er-Ras, Blida, Meys el-Cebel beldeleri yakınındaki İsrail askerlerinin topçu atışı, roketler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı aktarıldı.

Hula beldesi karşısında yer alan Menara bölgesinin 3 kez roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona beldesine 5 kez roket saldırısı düzenlendiği ve bölgedeki İsrail birliklerinin İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Maalot Tarshiha'daki hava savunma sistemleri ile Yuval'daki İsrail askerlerinin İHA'larla ve Yiftah Kışlası'nın roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Metula'daki İsrail birliklerine 4. kez İHA'larla saldırı düzenlendiği ve Ramot Naftali Üssü'nün hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
LGS başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar

Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı

İşte Ramazan Bayramı bilançosu! Bu sefer bir ilk yaşandı