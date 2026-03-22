Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine roketlerle saldırı düzenledi

Güncelleme:
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve askeri araçların bulunduğu noktaları roketlerle vurduğunu bildirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve kara işgali genişlemeye devam ediyor.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail askerleri ve askeri araçların, ülkenin güneyinde sınır hattındaki Udeyse beldesinde bulunan Hazzan Tepesi, Merkeba beldesindeki Cebel Verde ve Muheysibat Tepesi'nde roketlerle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sınırdaki Hıyam kentinin güneyinde İsrail'in yeni oluşturduğu Hamamis mevzisi ile Vadi el-Asafir bölgesinde bulunan İsrail askerlerinin de roket atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre bir milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
