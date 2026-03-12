Hizbullah: Lübnan'ın güneyindeki Hazzan Tepesi'ndeki İsrail askerlerini hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Adisa beldesi yakınlarında yer alan Hazzan Tepesi'ndeki İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak Hazzan Tepesi'ndeki İsrail askerlerini yerel saatle 17: 40'da roket atışıyla hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Hizbullah bir önceki açıklamasında da sınır hattındaki Hamamis Tepesi'ndeki İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.