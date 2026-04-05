Hizbullah: Deniz tipi kruz füzesiyle Lübnan açıklarında İsrail askeri gemisini hedef aldık

Hizbullah, Lübnan kıyılarına yaklaşık 68 deniz mili mesafede bulunan bir İsrail askeri gemisini kruz füzesiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu ise olaydan haberdar olmadığını bildirdi. Son günlerdeki çatışmalarda Lübnan'da ölü sayısı artıyor.

Hizbullah, Lübnan kıyılarına yaklaşık 68 deniz mili mesafede bulunan ve Lübnan topraklarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir İsrail askeri gemisini kruz füzesiyle hedef aldığını iddia etti.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail'e ait hedeflere saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan açıklarında yaklaşık 68 deniz mili mesafede bulunan ve "Lübnan topraklarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir İsrail askeri gemisinin kurz füzesiyle hedef alındığı" ifade edildi.

İsrail ordusu ise iddiaya ilişkin "olaydan haberleri olmadığı" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

